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«План выживания»: На Западе раскрыли, зачем Зеленский создал «план победы»

«План выживания»: На Западе раскрыли, зачем Зеленский создал «план победы»

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube раскрыл, зачем на самом деле Зеленский создал «план победы».

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