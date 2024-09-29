Очевидец рассказал о насильном вывозе ВСУ жителей Новогродовки в ДНР

Житель Новогродовки: перед освобождением города ВСУ насильно вывозили жителей Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободила армия России.
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