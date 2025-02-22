Торос и солнце: чем удивит туриста скованный льдами Байкал

Любой уважающий себя путешественник не может игнорировать такое явление, как Байкал. Детям о самом большом пресном озере рассказывают с малых лет, а иностранцам показывают на открытках и в документальных фильмах как чудо природы.
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