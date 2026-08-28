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Росстандарт ввел ГОСТ на подоконники из алюминия и ПВХ

Росстандарт ввел ГОСТ на подоконники из алюминия и ПВХ

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии официально утвердило национальный стандарт (ГОСТ Р), регламентирующий производство подоконников из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей.

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