Росстандарт ввел ГОСТ на подоконники из алюминия и ПВХ

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии официально утвердило национальный стандарт (ГОСТ Р), регламентирующий производство подоконников из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей.
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