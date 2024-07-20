Четвёртый сезон главной просветительской награды страны «Знание.Премия», которая присуждается за вклад в просвещение в 2023-2024 годах.
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Четвёртый сезон главной просветительской награды страны «Знание.Премия», которая присуждается за вклад в просвещение в 2023-2024 годах.
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