Отменный рецепт шоколадного торта с нежным сливочным кремом

В арсенале настоящей умелицы точно найдется парочка отменных рецептов закуски, горячего и десертов. Если последнего у вас пока еще нет, спешим пополнить вашу кулинарную книгу, и кто знает, возможно, именно этот торт станет вашим фирменным.