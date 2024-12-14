Зимний фестиваль «Площадь искусств» пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь искусств», сообщает ТАСС. Мероприятие откроется мировой премьерой симфонии композитора Валерия Воронова в исполнении Заслуженного коллектива России и главного дирижера Петербургской филармонии народный артист РФ Николая Алексеева.
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