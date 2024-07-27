Яшел Үзән яхт-клубы базасында җилкәнле спорт буенча эчке ярышлар узды

Яшел Үзән яхт-клубы базасындагы «Дельфин» шәхси спорт комплексында яхт-клубның элеккеге тәрбияләнүчеләре Гафур Шакирҗанов һәм махсус операциядә һәлак булган Никита Бахтин истәлегенә багышланган җилкәнле спорт буенча эчке ярышлар узды.
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