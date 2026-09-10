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Версию о российском следе в "покушении" на Зеленского разрушил тайминг

Версию о российском следе в "покушении" на Зеленского разрушил тайминг

REUTERS /NTB/Frederik Ringnes У Запада остается все меньше оправданий для продолжения антироссийского курса, приходится выдумывать абсурдные причины.

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