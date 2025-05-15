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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Раэдом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Ахли» Фирмино – в субботу

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Раэдом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Ахли» Фирмино – в субботу

В четверг «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Раэдом». В пятницу, 16 мая, «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Фатехом», «Аль-Наср» Криштиану Роналду проведет матч с «Аль-Таавуном».

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