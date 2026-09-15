В Барнауле шестеро человек напали на 16-летнего подростка и ограбили его

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту избиения подростка, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. До этого в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что группа молодых людей избила 16-летнего юношу и завладела его имуществом.
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