Российский МИД: Звонок в Пентагон сорвал покушение на Путина и Белоусова

Киевский режим планировал покушение на российского лидера Владимира Путина и главу военного ведомства РФ Андрея Белоусова во время их пребывания в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
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