Американский авианосец прибыл в Южную Корею из-за спутника КНДР

Авианосец Соединенных Штатов USS Carl Vinson зашел на военно-морскую базу Пусана, так как от КНДР поступили сообщения о намерении произвести запуск разведывательного спутника, сообщает Yonhap со ссылкой на ВМС Южной Кореи.
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