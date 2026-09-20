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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не проигрывает с начала сезона – 4 победы и 3 ничьи. Дальше – «Ман Сити»

«Ливерпуль» по-прежнему не проиграл ни одного матча в текущем сезоне. Сегодня команда под руководством Андони Ираолы обыграла « Борнмут » на выезде в матче 5-го тура АПЛ (1:0), Победный гол на счету Александера Исака .

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