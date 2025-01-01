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Закон, порядок, государство

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Мотострелки группировки войск «Центр» продолжают уничтожать гексокоптеры «Баба Яга» ВСУ при ведении воздушной разведки на Красноармейском направлении СВО

Мотострелки группировки войск «Центр» продолжают уничтожать гексокоптеры «Баба Яга» ВСУ при ведении воздушной разведки на Красноармейском направлении СВО

Модернизированные дроны используют для сброса боеприпасов, а также для доставки FPV-дронов и ретранслятора в тыл украинских боевиков.

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