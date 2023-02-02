Деятельность спецслужб исключили из состава госуслуг

Действие закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг не будет распространяться на деятельность органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки, чтобы не допустить утечку сведений.
Действие закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг не будет распространяться на деятельность органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки, чтобы не допустить утечку сведений.
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