Парламентская газета

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Деятельность спецслужб исключили из состава госуслуг

Деятельность спецслужб исключили из состава госуслуг

Действие закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг не будет распространяться на деятельность органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки, чтобы не допустить утечку сведений.

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