Директор ГБР Украины рассказал о криминале в "Скале" и других резонансных делах

Государственное бюро расследований Украины планирует обратиться в Офис генпрокурора с инициативой по объединению всех уголовных производств, связанных с деятельностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в одно комплексное расследование.
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