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Власти Воронежской области сообщили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»

Власти Воронежской области сообщили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»

Правительство Воронежской области: колонна военной техники движется по дороге М-4 «Дон» Антон Демидов Анна Долгарева Колонна военной техники движется по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон».

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