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Пятый канал

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Народный фронт добавил в приложение «Радар. НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями топливом

Народный фронт добавил в приложение «Радар. НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями топливом

Народный фронт обновил мобильное приложение «Радар. НФ»: на главной странице появилась кнопка «Перелив бензина», нажав которую можно сообщить о ситуациях, когда на заправках выкупаются подозрительно большие объемы топлива от 500 литров и более.

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