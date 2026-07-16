Народный фронт добавил в приложение «Радар. НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями топливом

Народный фронт обновил мобильное приложение «Радар. НФ»: на главной странице появилась кнопка «Перелив бензина», нажав которую можно сообщить о ситуациях, когда на заправках выкупаются подозрительно большие объемы топлива от 500 литров и более.
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