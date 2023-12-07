Дмитрий Песков: истребители сопровождают Владимира Путина для обеспечения безопасности

Пресс-секретарь президента России прокомментировал сопровождение самолета Пескова истребителями.Президента России Владимира Путина в его рабочей поездке в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали истребители СУ-35С.
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