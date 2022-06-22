The Moscow Post

404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Индонезия это хорошо, а из дома поговорить, еще лучше, никаких поездок! Народ против!Путин принял приг...
  • лина любимцева
    По видеосвязи лучше всего, т.к. Запад может пойти на любую подлость в отношении Путина. И киллера подослать, и что уг...Путин принял приг...
  • Зоя Жук
    То есть будут воевать пока тепло. А потом что предлагает Кац?Зеленский назвал ...

"Краповый" лжец: "липовый" ветеран спрятался от детей за губернатором

"Краповый" лжец: "липовый" ветеран спрятался от детей за губернатором

Напомним, что The Moscow Post уже подготовил несколько журналистских расследований о том, что произошло в поселке Горнозаводское летом 2021 года: директор Горнозаводской школы-интерната Степан Любенко до состояния комы избил 16-летнего мальчишку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх