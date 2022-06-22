"Краповый" лжец: "липовый" ветеран спрятался от детей за губернатором

Напомним, что The Moscow Post уже подготовил несколько журналистских расследований о том, что произошло в поселке Горнозаводское летом 2021 года: директор Горнозаводской школы-интерната Степан Любенко до состояния комы избил 16-летнего мальчишку.
Напомним, что The Moscow Post уже подготовил несколько журналистских расследований о том, что произошло в поселке Горнозаводское летом 2021 года: директор Горнозаводской школы-интерната Степан Любенко до состояния комы избил 16-летнего мальчишку.
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