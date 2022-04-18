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Крупная игра Эрдогана: от Украины до Швеции и Финляндии

Крупная игра Эрдогана: от Украины до Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что «переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны продолжаться» и обозначил «необходимость поддерживать стамбульский процесс».

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