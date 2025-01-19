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«Ну что, гады, приплыли?» Инсайдеры: в НАТО испугались ответа Путина — блокады России на Балтике не будет

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