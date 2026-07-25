Белорусская делегация посетила учреждения культуры Тверской области

В Тверскую область с официальным визитом прибыла делегация Республики Беларусь. В состав делегации входят Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов и председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.
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