Белорусская делегация посетила учреждения культуры Тверской области

В Тверскую область с официальным визитом прибыла делегация Республики Беларусь. В состав делегации входят Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов и председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.