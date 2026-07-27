В Актау вновь зафиксировали неприятный запах: превышений вредных веществ не обнаружено

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области провели экологический мониторинг атмосферного воздуха в Актау после жалоб жителей на неприятный запах, передает inAktau.
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