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Военное обозрение

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Ударами ФАБ с УМПК поражены склады боеприпасов, топливное хранилище и места размещения личного состава ВСУ в Харькове

Ударами ФАБ с УМПК поражены склады боеприпасов, топливное хранилище и места размещения личного состава ВСУ в Харькове

Противник сам признаёт, что ВКС РФ используют именно корректируемые, то есть высокоточные, боеприпасы, тогда как ВСУ бьют по Белгороду из РСЗО.

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Комментарии
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Надежда Белугина
И кому от этого лучше?
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