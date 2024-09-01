Ударами ФАБ с УМПК поражены склады боеприпасов, топливное хранилище и места размещения личного состава ВСУ в Харькове

Противник сам признаёт, что ВКС РФ используют именно корректируемые, то есть высокоточные, боеприпасы, тогда как ВСУ бьют по Белгороду из РСЗО.
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