Сингапур перестанет оплачивать медицинские счета непривитых. Сингапур прекратит оплачивать лечение непривитых пациентов с COVID-19 «С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были добровольно вакцинированы», — сообщается 9 ноября на сайте минздрава города-государства.
Противники вакцинации будут лечиться за свои деньги
Комментарии
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Олег Самойлов
Владимир Михайлов
На некоторых уже действует прививка,не думал,что так быстро
А КАК действует?
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5 час.
Олег Самойлов
Москвич
Не надо забывать, что наша Конституция гарантирует бесплатное медицинское обслуживание всех наших граждан вне зависимости от их отношения к вакцинации.
Точно? А Конституция НЕ требует ИСПОЛНЕНИЯ требований власти?
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5 час.
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