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ВСУ выпустили десять неуправляемых авиационных ракет по Новобахмутовке

ВСУ выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по Новобахмутовке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

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