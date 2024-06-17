Нефть теряет в цене на фоне более слабых данных о потребительском спросе в США Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились на азиатских площадках 17 июня после публикации в пятницу данных о слабом потребительском спросе в США и увеличении добычи нефти в Китае.