Нефть теряет в цене на фоне более слабых данных о потребительском спросе в США Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились на азиатских площадках 17 июня после публикации в пятницу данных о слабом потребительском спросе в США и увеличении добычи нефти в Китае.
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