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Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью  Алексея Мурыгина .

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