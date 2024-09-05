Астролог Володина пообещала четырем знакам Зодиака счастье и богатство во второй половине 2024 года

Специалист рассказала, представителям каких созвездий особенно повезет в наступившем периоде года. Астролог и телеведущая Василиса Володина представила прогноз на оставшуюся часть 2024 года, ориентируясь на влияния звезд на каждый знак Зодиака.
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