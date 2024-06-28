Проблема России, Путина... или Бастрыкин, Дума и мигранты...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В общем, есть момент относительно распределения трудовых мигрантов по отраслям – это популярная мулька про ценных специалистов, которые у нас прибывают не в медицинскую отрасль, например, или ещё во что-нибудь сложное-наукоёмкое, а на стройки, в доставку и далее по списку.

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Комментарии
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М
ММ
А русские почему-то не платят депутатам, чтоб они поддерживали русских...
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1 час.
ninikooo Митусова
Назвал всех своими именами. Занимаются словоблудием, толку от них ноль.
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59 мин.
Vladimir Osheschko
Устими  Бастрыкина глаголит истина. А организацию,возглавляемую Володиным, вообще ликвидировать! Граждане, не дадим съесть Бастрыкина!
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