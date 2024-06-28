Проблема России, Путина... или Бастрыкин, Дума и мигранты...

В общем, есть момент относительно распределения трудовых мигрантов по отраслям – это популярная мулька про ценных специалистов, которые у нас прибывают не в медицинскую отрасль, например, или ещё во что-нибудь сложное-наукоёмкое, а на стройки, в доставку и далее по списку.