Если дальше все пойдет такими темпами, то добыча крипты в России станет важнее добычи нефти и руды

В российской экономике, похоже, возникла новая отрасль. Очень большой и очень энергичный. Она называется индустрией криптовалют и включает в себя добычу криптовалют (называемую «майнинг») и торговлю криптовалютами на «криптовалютных биржах».
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