Если дальше все пойдет такими темпами, то добыча крипты в России станет важнее добычи нефти и руды

﻿﻿В российской экономике, похоже, возникла новая отрасль. Очень большой и очень энергичный. Она называется индустрией криптовалют и включает в себя добычу криптовалют (называемую «майнинг») и торговлю криптовалютами на «криптовалютных биржах».