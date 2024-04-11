В РПЦ посоветовали Киркорову и Моргенштерну* не покупать доброе имя

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Оскандалившиеся и провинившиеся перед страной звезды, такие как Филипп Киркоров, Инстасамка и Моргенштерн*, пытаются реабилитироваться и напоказ отправляют деньги на благотворительность.
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