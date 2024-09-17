smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    😄 Эк он горячится! Резкий эстонский парень...Эстония пообещала...
  • лина любимцева
    Еще один пример чокнутости и придурашности эстоННцев... Перед окончанием  ВОВ, молодого эстоННца немцы призвали в арм...Эстония пообещала...
  • лина любимцева
    ЭстоННцы  вообще какие-то чокнутые. Среди знакомых мужа  был один эстоННец... В советское время жил на Камчатке, по т...Эстония пообещала...

Столтенберг призвал Запад не бояться «ответки» за атаки Киева вглубь России

Столтенберг призвал Запад не бояться «ответки» за атаки Киева вглубь России

Разрешение украинскому режиму наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России не станет «красной чертой», угрожающей Западу эскалацией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 сентября в интервью газете Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх