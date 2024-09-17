Столтенберг призвал Запад не бояться «ответки» за атаки Киева вглубь России

Разрешение украинскому режиму наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России не станет «красной чертой», угрожающей Западу эскалацией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 сентября в интервью газете Times.
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