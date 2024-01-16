Флагман в руки: Galaxy S24 появится в России раньше остального мира

Серия смартфонов Samsung Galaxy S24, анонс которой состоится в среду, 17 января, в 20:00 мск, появится в продаже в России уже на этой неделе, рассказали «Известиям» собеседники в ритейле и представители сотовых операторов.
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