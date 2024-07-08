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Вячеслав Ярин предложил компетенции предприятий региона для модернизации генерирующих мощностей Республики Сербской

Вячеслав Ярин предложил компетенции предприятий региона для модернизации генерирующих мощностей Республики Сербской

«На полях» выставки ИННОПРОМ-2024 состоялась рабочая встреча Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина с министром энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петаром Джокичем.

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