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СТС и Wink.ru раскрыли дату премьеры «Плаксы» и представили трейлер

СТС и Wink.ru раскрыли дату премьеры «Плаксы» и представили трейлер

9 декабря в 19:00 на СТС и Wink.ru премьера продолжения драмеди «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. В новом сезоне, созданном «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» и «НМГ Студией», к команде сериала присоединились Анар, Баста, рок-группа «Три дня дождя» и Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном.

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