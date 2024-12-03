СТС и Wink.ru раскрыли дату премьеры «Плаксы» и представили трейлер

9 декабря в 19:00 на СТС и Wink.ru премьера продолжения драмеди «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. В новом сезоне, созданном «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» и «НМГ Студией», к команде сериала присоединились Анар, Баста, рок-группа «Три дня дождя» и Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном.