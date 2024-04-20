В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»* Алиса БронскаяСотрудники ФСБ вместе с Министерством внутренних дел Крыма задержали 12 участников межрегиональной неонацистской группировки «Белая масть», действующей на полуострове, информирует источник из правоохранительных органов региона.
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