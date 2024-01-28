Правильно подобранный запах в помещении может влиять на наше состояние и самочувствие. Разные ароматы повышают настроение, аппетит, снимают напряжение и головную боль, стимулируют усвоение информации и снижают уровень стресса.
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