СК РФ начал проверку по факту семилетнего заточения инвалида в квартире в Новодвинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с 37-летней женщиной-инвалидом, которая уже семь лет не может самостоятельно покинуть свою квартиру из-за отсутствия необходимого оборудования в доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии