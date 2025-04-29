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СК РФ начал проверку по факту семилетнего заточения инвалида в квартире в Новодвинске

СК РФ начал проверку по факту семилетнего заточения инвалида в квартире в Новодвинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с 37-летней женщиной-инвалидом, которая уже семь лет не может самостоятельно покинуть свою квартиру из-за отсутствия необходимого оборудования в доме.

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