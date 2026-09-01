"Worse Under The Hood": Goldman Warns Consumer Stocks Cracking As Hedge Fund Exposure Tanks With the US national average for gasoline above the politically sensitive $4-per-gallon level and the University of Michigan Consumer Sentiment Index signaling waning household confidence as summer enters its final innings, pressure is building across the consumer complex.
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