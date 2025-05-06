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«Искандер» одним ударом испепелил сразу два HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 6 мая 2025 года и анализ событий в мире

«Искандер» одним ударом испепелил сразу два HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 6 мая 2025 года и анализ событий в мире

«Искандер» одним ударом испепелил сразу два HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 6 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНакануне российская армия нанесла сокрушительный удар по позициям противника в Херсонской области, ликвидировав сразу две американские реактивные системы залпового огня HIMARS одним выстрелом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

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