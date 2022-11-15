Трамвай до Пушкина довезет? Смольный похвастался планами пятилетней давности, на фоне провала транспортной реформы

Очередное обещание чиновников Смольного о строительстве долгожданного скоростного трамвая в Пушкинском район Петербурга может так и остаться обещанием, из-за отсутствия единого и постоянного подхода к планированию транспортной инфраструктуры города.
Очередное обещание чиновников Смольного о строительстве долгожданного скоростного трамвая в Пушкинском район Петербурга может так и остаться обещанием, из-за отсутствия единого и постоянного подхода к планированию транспортной инфраструктуры города.
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