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Олег Романцев: «С Дзюбой непросто. Артем – личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он – игрок с большой буквы»

Олег Романцев высказался о поиске нового клуба для Артема Дзюбы. Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона.

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