«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 24 странных сообщения

Радиостанция УВБ-76, которую зачастую связывают с наиболее опасными событиями и считают предвестником различных катаклизмов, за суточный период пустила в эфир 24 сообщения, понять смысл которых оказалось невозможно.
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