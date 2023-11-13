Странные и необычные достопримечательности в Азербайджане

Известный своим средневековым городом-крепостью, Азербайджан богат историей. Будучи своеобразным перекрёстком Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Европы, эта страна может похвастать некоторыми довольно удивительными и зачастую необычными достопримечательностями!10.
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