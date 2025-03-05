ТАСС: подозреваемый в убийстве Николая Онищенко пытался оспорить увольнение в суде

Первое судебное заседание должно было состояться 12 марта Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора АО "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе".