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ТАСС: подозреваемый в убийстве Николая Онищенко пытался оспорить увольнение в суде

ТАСС: подозреваемый в убийстве Николая Онищенко пытался оспорить увольнение в суде

Первое судебное заседание должно было состояться 12 марта Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко пытался через суд оспорить свое увольнение с должности директора АО "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе".

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