Россия обыграла молодежку, СКА прошел «Спартак», Уно победил на ЧМ, фиаско Хэмилтона, Овечкин догнал Хоу по победным голам и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Врываемся в вашу утреннюю ленту с традиционным дайджестом новостей 💥 1. Сборная России обыграла молодежную команду в товарищеском матче в Новогорске (1:0) благодаря голу Тюкавина.
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