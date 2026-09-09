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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о старте сезона КХЛ: «Радует молодежь, видим красивые голы. Да, лучшие уедут в НХЛ, но такова спортивная жизнь: все хотят попробовать себя в сильнейшей лиге мира»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о старте нового сезона в лиге.  «На старте нового регулярного чемпионата КХЛ радует молодежь.

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